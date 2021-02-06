Митрополит Иларион: причина раскола со старообрядцами устранена

Ничто не препятствует Русской православной церкви преодолеть многолетний раскол со староообрядцами, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. В эфире телеканала "Россия 24" он напомнил, что еще 50 лет назад РПЦ отменила клятвы на старые обряды.

В РПЦ по-прежнему существуют единоверческие приходы, где богослужения совершают старым чином, верующие крестятся двумя перстами, а имя Христа произносится как Исус — так же, как у старообрядцев.

Митрополит выразил надежду на то, что рано или поздно обе церкви воссоединятся.