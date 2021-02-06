Церковь не против брачных договоров

Русская Православная Церковь не имеет возражений против заключения брачного договора, если он защищает супругов и детей при разводе.

Как заявил в субботу глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24", "нет ничего плохого" в том, что супруги минимизируют риски из чувства ответственности за будущее.

Митрополит Иларион сомневается, что заключение договора сделает брак крепче, но исключит неприятности при возможном дележе имущества при расторжении союза.

Особенно в том случае, отметил иерарх РПЦ, когда у супругов разные финансовые возможности.

"Каждый заранее будет знать, чего он лишится, а что с ним останется в случае развода", – пояснил митрополит.

Впрочем, РПЦ по-прежнему признает легитимным браком только венчание и благословение от Церкви.