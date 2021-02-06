06 февраля 2021 15:55

РПЦ заявила, что "не торгует благодатью"


Global Look Press

Церковь не торгует благодатью, неприемлемо, когда священники РПЦ требуют денег за проведение обрядов, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в программе "Церковь и мир" на канале "Россия 24".

Церковь существует на пожертвования. Некоторые приходы озвучивают рекомендуемую сумму за свершение таинств, но фиксированных цен быть не должно. Прейскурант в храме — это нарушение распоряжений патриарха Кирилла, подчеркнул митрополит.

И если с прихожанина требуют деньги, он вправе обратиться епархиальному архиерею или выше — к патриарху Кириллу.

Священник напомнил, что если человек хочет покреститься, но у него нет денег. Его покрестят.

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