Названы самые распространенные виды рака у мужчин и женщин

Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал об особенностях и самых распространенных видах рака у мужчин и женщин.

Так, специалист предложил следующую "неприятную градацию": у мужчин на первом месте – болезни трахеи и бронхов, за ними идут рак предстательной железы, кожи, желудка, на пятом месте "располагается" рак ободочной кишки.

Что касается женщин, у них наиболее распространенным является рак молочной железы, на втором месте – кожи, затем – тела матки, ободочной кишки, рассказал медик в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Каприн также отметил, что развитие рака обусловлено генетикой только в 15-20% случаев, и многое зависит от образа жизни человека. Именно поэтому, подчеркнул онколог, необходимо своевременно проходить профосмотры, а также избавиться от вредных привычек (курения и злоупотребления алкоголем), не увлекаться красным мясом и следить за своим весом.

Вероятность заболеть раком, к сожалению, повышается с возрастом, продолжил специалист. "После 65 лет это примерно от 7 до 10% плюс каждое пятилетие", – отметил он. Молодые люди и дети болеют раком меньше.

По данным Минздрава, сегодня в России зарегистрировано около 640 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями, при этом в 2018 году их было около 599 тысяч. Дело в том, что растет и заболеваемость, но растет и выявляемость, пояснил Каприн.

Ранее известных доктор Александр Мясников высказал мнение, что создание вакцины от коронавируса – это беспрецедентный прорыв, который может произвести переворот в том числе в лечении онкологических заболеваний.