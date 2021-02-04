Лучшие в мире: российские онкологи не прекращали работы в пандемию

Сегодня всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В нашей стране лечение таких больных и в особенности ранняя диагностика – это одна из важнейших задач медицины. На расширение возможностей регионов в этом направлении направляются значительные средства в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Врачи-онкологи постоянно проходят обучение, осваивают новое, высокотехнологичное оборудование.

В 27 лет Алексею Сазонову пришлось заново учиться говорить, есть и пить. Из-за агрессивной опухоли онкологам пришлось удалить ему язык. Но врачи сумели сконструировать новый из мышечной ткани его руки и пересадить.

"Было психологически тяжело, морально, психологически. Естественно, до операции я не понимал, как будет после операции. Смогу ли я разговаривать, как я смогу питаться", – рассказал Сазонов.

Операцию Алексею сделали в институте имени Герцена, где каждый день спасают жизни. Но онкологические заболевания на самом деле – больше не приговор.

В этой операционной удаляют злокачественную опухоль почки. Новообразование удалось обнаружить случайно – пациент обратился к врачу общей практики с совершенно другой проблемой, но благодаря этому рак удалось поймать на ранней стадии. Опухоль удалят, а почку оставят.

Двадцать лет назад, скорее всего, чтобы этот пациент выжил – ему пришлось бы удалить не только опухоль, но и почку. Сейчас – все иначе. Даже операция – лапароскопическая, то есть хирург работает через несколько маленьких разрезов.

"Проблема основная в том, что опухоль расположена очень неудобно. Она располагается сзади и очень близко к сосудам", – говорит врач.

Главное в борьбе против рака – быстро его обнаружить и обезвредить. Сейчас в России благодаря онкоскринингам больше половины случаев находят на ранней стадии.

Это заслуга врачей и других специальностей. Именно они могут заметить подозрительное новообразование и направить к специалисту.

"Сейчас наша служба – если никто не будет мешать – будет сильнейшая в Европе точно. По грамотности врачей, их тренированности, умению работать в хирургии, точно будем лучшие", – сообщил Андрей Каприн, академик РАН, генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог

Минздрава РФ.

А выписывают даже после сложнейших операций – всего через пару недель. Вячеславу, например, реконструировали органы малого таза.

"25-го числа поступил, делали сложнейшую операцию, как я понял. Длилась она порядка 8 часов или более – я не знаю, но вот, прошла неделя – я вроде бы как восстановился", – рассказал он.

От онкологических заболеваний в нашей стране страдает почти четыре миллиона человек. Только в 2020-м больше 600 тысяч новых случаев.

Но среди них есть и счастливые истории. Евгения Шацкая – уже девять лет в ремиссии. А пять лет назад она смогла родить сына Федора. И сегодня в день борьбы против рака она благодарит врачей.

"Это был очень непростой путь и иногда опускались руки. Но ваша поддержка и кропотливая работа привели к самому желанному и долгожданному результату", – отметила она.

Российские онкологи не прекращали работать даже во время пандемии. В отличие от европейской практики у нас онкослужба существует отдельно, а не как часть многопрофильной больницы. И именно поэтому закрывать отделения не пришлось.

А сейчас в России готовятся к клиническим испытаниям прививки от коронавируса для онкобольных.

"В мире еще ни одного такого испытания не произошло. Если мы сейчас дизайн закончим, мы будем первыми. Любому клиническому и научному сообществу надо накопить опыт, для того, чтобы мы с вами приняли решение – каким группам можно, в какие сроки можно, сколько должно пройти после лечения, какова должна быть продолжительность стабилизации. На все эти вопросы могут ответить клинические испытания", – рассказал Каприн.

Небольшая опухоль – это практически всегда успех – говорят онкологи. Главное, не бояться и своевременно проходить онкоскрининги. Тем, кому уже исполнилось 40 лет, их нужно делать ежегодно.