Новый метод лечения рака: врачи РФ провели уникальную операцию на мозге

Российские онкологи в Сочи впервые в мире применили новый метод лечения рака мозга. Эта уникальная технология позволит успешно бороться с опухолями, которые тяжело поддаются уже известным методам химиотерапии. Сложнейшую операцию провела команда медиков со всей страны, а их первым пациентом стала обезьяна.

Так выглядит будущее в лечении тяжелых форм онкологии: специалисты разрабатывают новый метод борьбы с опухолями головного мозга.

Эта методика называется "изолированная химиоперфузия". Она позволяет отключать мозг от общего кровоснабжения и вводить повышенную дозу химиопрепарата, губительную для опухоли, точно в пораженную область, не затрагивая все остальные ткани организма.

Под руководством главного внештатного специалиста-онколога Минздрава России Андрея Каприна большой команде врачей предстоит проверить, насколько агрессивен этот метод лечения. Такое вмешательство еще не проводил никто в мире.

"Только на примате мы можем увидеть эту ситуацию. Действительно, впервые в мире это введение химиотерапевтического препарата в такой дозировке и это вселяет надежду на большие успехи при опухолях головного мозга, которые очень трудно поддаются химиотерапии в плане безрецидивного течения", – пояснил Каприн.

За одним операционным столом сейчас работают ведущие специалисты страны – онкологи, нейрохирурги и ветеринары.

Для того, чтобы провести эту операцию, в НИИ медицинской приматологии, на базу обитания приматов, врачи и сложная медицинская техника прибыли из разных российских городов – Москва, Санкт-Петербург, Кострома, Краснодар и Сочи.

Вот детский кардиохирург из Краснодара открывает доступ к мозгу примата через сосуды в области сердца, чтобы не вскрывать черепную коробку.

"Это очень сложно, там перешивается два сосуда и две коронарных артерии", – пояснил Георгий Ефимочкин, детский кардиохирург

Краснодарской краевой клинической больницы № 1.

Главный онколог Костромы выступает в роли перфузиолога – изолирует голову примата от общего кровообращения.

"Голова кровоснабжается отдельно от тела при помощи специального аппарата искусственного кровообращения. При этом функция головы, как мы предполагаем, не страдают", – подчеркнул Владимир Унгурян, главный врач Костромского онкологического диспансера.

Когда токсичность в мозге падает, орган возвращают к общему кровообращению.

Операция продлилась меньше двух часов. Примат начинает просыпаться после наркоза. Научно-медицинский эксперимент прошёл успешно.

"Каждый такой эксперимент – это шаг вперёд для того, чтобы добавить и месяцы, и годы жизни больных", – уверен Каприн.

Главный участник операции – пятнадцатилетний самец гамадрил – за две недели восстановится после операции. Затем пройдет тестирование когнитивных функций – так ученые поймут, не пострадал ли мозг.

При хорошем самочувствии примат сможет жить обычной жизнью. А специалистам после всех проверок и экспериментов, предстоит решить, как и когда революционный метод можно будет применить для лечения людей.