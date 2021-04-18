Российский онколог-хирург получил признание американской ассоциации

Главный онколог Москвы, член-корреспондент РАН Игорь Хатьков получил признание Американской ассоциации хирургов. Российского хирурга впервые в истории выбрали почетным членом этой старейшей в мире авторитетной организации. За прием россиянина в свои ряды единогласно проголосовали все члены Американской ассоциации хирургов.

Гарнитура – для прямой трансляции. На весь мир. Сейчас профессор Хатьков приступит к операции, которая будет длиться 6 часов. Все это время в том полушарии, где еще глубокая ночь, не отрываясь, всматриваются в четкие, выверенные движения.

Ультразвуковой скальпель через крошечный разрез проникает в брюшную полость. Все – на экране, в многократном увеличении. Эталонная операция.

На мониторе компьютера, где обычно лица коллег по клиническому центру, – светила медицинской науки. Торжественная церемония займет около часа его рабочего времени. Профессор Игорь Хатьков избран 99-м почетным членом Американской ассоциации хирургов. Высшее признание. Медицинский "Оскар" старейшего и самого авторитетного международного хирургического сообщества – 140 лет славной истории. А была бы она столь блестящей, если бы не российские ученые.

"Для меня большая честь быть избранным. Все мы опираемся на достижения наших учителей, поэтому хотел бы упомянуть несколько выдающихся русских хирургов. Профессор Пирогов – основатель русской школы хирургии. Профессор Отт, который впервые осуществил лапароскопию. Профессор Юдин – почетный член Американского колледжа хирургии. Профессор Гудов, создатель первого в мире сосудосшивающего аппарата. Туда нельзя вступить за деньги, оплатив членский взнос, как в любую другую профессиональную ассоциацию. Нужно просто совершить научный прорыв, открывающий перспективу следующим поколениям", – отметил Игорь Хатьков, директор МКНЦ имени А.С. Логинова, главный внештатный онколог Москвы.

Он и был совершен в одной из операционных Федерального медико- биологического агентства 14 лет назад. Хатьков сделал то, что другим непосильно. Лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция поджелудочной железы. Уникальный метод лечения, отменивший смертельный приговор для больных раком поджелудочной, практически гарантированно возвращающий к нормальной жизни. Во всем мире – единичные случаи. Слишком сложно. Через проколы (не больше сантиметра) удаляются полностью опухоль, часть поджелудочной, 12-перстной кишки, при необходимости – часть желудка, желчный пузырь. А потом накладываются соединяющие анастомозы, восстанавливающие проходимость и целостность органов. Фантастический результат!

30 лет хирургической практики. С 2012 года он возглавляет Московский клинический научный центр имени Логинова, с 2014-го — главный онколог Москвы. Хирург, чье имя – знак качества.

Вот стажируется команда южнокорейских медиков. Осваивает технику лапароскопической гастростомии. Врачи из Италии, Швейцарии, Германии – десятки мастер-классов для экстраклассных специалистов. А эти кадры сделаны в Аммане – столица хашимитского королевства традиционно приглашает звезд мировой медицины на международную хирургическую конференцию. Игоря Хатькова ждут в операционной.

"Игорь Евгеньевич – большой труженик, человек который закончил Саратовский медицинский институт, прошел большой путь от рядового хирурга до члена-корреспондента Российской академии наук, орденоносец. И очень приятно, что хирурги из нашей страны идут по пути такого мирового признания", – отметил Андрей Каприн, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России.

"Он стоял у истоков малоинвазивной, прежде всего эндовидеохирургии таза, забрюшинного пространства, урология, гинекология. Это человек, у которого опыт по лапароскопическим операциям при опухолях поджелудочной железы самый большой в России", – сказал Алексей Беляев, директор НМИЦ онкологии им. Петрова.

Больше 280 научных трудов, государственные награды, среди которых – орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. И благодарность сотен спасенных людей. Блестящая работа, о которой он говорит просто и буднично.

"Хирургия имеет тенденцию развития от больших разрезов, больших травматичных вмешательств к менее травматичным, катетерным технологиям и, возможно, в будущем к неинвазивной хирургии, когда с помощью специальных лучей мы будем убирать проблемы , связанные с онкологией, саму опухоль или метастазы. На этом большом пути Хатьков – один из первых", – считает Амиран Ревишвили, академик РАН, директор НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского.

Пациентка плачет от счастья – ей вернули жизнь, надежду, будущее. Это сделал один из первых. Российский хирург с мировым именем.