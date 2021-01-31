Голикова стала второй на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нидерландах

Ангелина Голикова заняла второе место во втором забеге на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене. Россиянка показала результат 37,372 секунды.

Первенствовала нидерландка Фемке Кок, опередившая Голикову всего на четыре сотых секунды. Замкнула тройку лидеров россиянка Дарья Качанова (37,333).

Еще одна представительница России, серебряный призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина (37,674) заняла четвертое место, Ирина Кузнецова (38,045) – десятое, а Кристина Силаева (38,563) – 15-е.

Напомним, днем ранее состоялся первый забег на 500 метров, выиграла также Кок, Голикова стала второй, а третью строчку заняла Ванесса Херцог.