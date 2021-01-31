Воронина с рекордом завоевала золото на этапе Кубка мира в Херенвене

Бронзовый призер Олимпийских игр-2018 Наталья Воронина заняла первое место на дистанции 3000 метров на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене.

Российская спортсменка преодолела дистанцию за рекордные для арены "Тиалф" три минуты 56,853 секунды. Второй стала нидерландка Антойнетте Де Йонг (3.58,908), а ее соотечественница Ирен Схаутен (4.00,153) замкнула тройку лидеров.

Еще одна россиянка Евгения Лаленкова показала девятый результат. Ранее конькобежка Ангелина Голикова заняла второе место во втором забеге на 500 метров.