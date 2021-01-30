Конькобежец Кулижников выиграл золотую медаль этапа Кубка мира

Россиянин Павел Кулижников завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящего в нидерландском Херенвене. Он первенствовал на дистанции 500 метров.

Результат Кулижникова составил 34,475 секунды. Следом за ним финишировал Лоран Дебре из Канады, врепя которого составило 34,520 секунды. Третье место разделили еще один российский конькобежец Артем Арефьев и представляющий Нидерланды Дай Дай Нтаб. Врем каждого – 34,588 секунды.

Шестое место занял еще один россиянин – Руслан Мурашов (34,633), а Виктор Муштаков стал 13-м (34,910).