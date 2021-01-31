Конькобежец Кулижников пропустит воскресные старты Кубка мира

Лидер сборной России по конькобежному спору Павел Кулижнков пропустит воскресные старты Кубка мира. Соревнования проходят в голландском "Херенвене".

Павел Кулижников, победивший в субботу на дистанции 500 метров, пропустит воскресные старты. Как признался сам спортсмен РИА Новости, он "дернул мышцу" во время победного забега.

Тренерский штаб российской сборной решил поберечь Кулижникова перед чемпионатом мира, подтвердил менеджер сборной России Сергей Грязцов. Первенство мира пройдет также в Херенвене в феврале.