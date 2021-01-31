"Байер" усилился полузащитником "Лестера" Грэем

Полузащитник английского "Лестер Сити" Демарай Грэй продолжит карьеру в немецкой бундеслиге. 24-лений англичанин подписал с "Байером" контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года.

Финансовые подробности сделки не разглашаются. По информации авторитетного портала transfermarkt.de, "лисы" выручили на продаже футболиста два миллиона евро. При этом стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.

Грэй – воспитанник "Бирмингема", из которого перешел в "Лестер" летом 2016 года за пять миллионов евро. В составе "синих" Демарай принял участие в 169 играх во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач.

Также на счету 24-летнего полузащитника 26 матчей и восемь голов за молодежную сборную Англии.