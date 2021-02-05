"Уфа" усилилась футболистом английского "Сток Сити" Бауэром

Крайний защитник английского футбольного клуба "Сток Сити" Мориц Бауэр продолжит карьеру в российской премьер-лиге. 29-летний австриец на правах аренды до конца текущего сезона перешел в "Уфу".

Финансовые подробности сделки не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 1,1 миллиона евро. Бауэр уже имеет опыт выступлений в России – в период с лета 2016-го по зиму 2018 года Мориц защищал цвета казанского "Рубина".

Мориц Бауэр, добро пожаловать в ФК «Уфа»!



ФК «Уфа» и английский «Сток Сити» договорились об аренде австрийско-швейцарского защитника Морица Бауэра.



Футбольный клуб «Уфа» рад приветствовать Морица в нашей команде, желаем больших успехов и много побед! pic.twitter.com/1ftFqhpOQq — ФК УФА (@UfaFc) February 5, 2021

После этого защитник переехал в Англию, подписав пятилетний контракт со "Сток Сити". В стане "гончаров" Бауэр принял участие в 26 играх во всех турнирах. Также на его счету шесть матчей за сборную Австрии.