05 февраля 2021 12:20

"Уфа" усилилась футболистом английского "Сток Сити" Бауэром

Мориц Бауэр

Мориц Бауэр
stokecityfc.com

Крайний защитник английского футбольного клуба "Сток Сити" Мориц Бауэр продолжит карьеру в российской премьер-лиге. 29-летний австриец на правах аренды до конца текущего сезона перешел в "Уфу".

Финансовые подробности сделки не разглашаются. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 1,1 миллиона евро. Бауэр уже имеет опыт выступлений в России – в период с лета 2016-го по зиму 2018 года Мориц защищал цвета казанского "Рубина".

После этого защитник переехал в Англию, подписав пятилетний контракт со "Сток Сити". В стане "гончаров" Бауэр принял участие в 26 играх во всех турнирах. Также на его счету шесть матчей за сборную Австрии.

спорт футбол переход трансфер Уфа футбол премьер-лига Англия футбол новости чемпионат России футбол