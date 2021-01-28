"Байер" заплатил 11 млн евро за переход защитника "Селтика" Фримпонга

Защитник шотландского "Селтика" Джереми Фримпонг продолжит карьеру в немецкой бундеслиге. 20-летний нидерландец подписал с "Байером" контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года.

Финансовые подробности сделки не разглашаются. По информации transfermarkt.de, клуб из Леверкузена заплатил за переход футболиста 11 миллионов евро.

Фримпонг – воспитанник "Манчестер Сити", за основную команду которого так ни разу и не сыграл. В сентябре 2019 Джереми перешел в "Селтик", в составе которого принял участие в 51-й игре во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.