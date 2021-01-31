Революционная логика: восторг, кровь, ожесточение, нищета

Автор: Дмитрий Киселёв

Если вернуться к тому, что происходит в наши дни, то хочется понять, что у нас-то будет. И что, у нас и вправду реолюция или что-то другое? И попытаться спрогнозировать, к чему все идет, есть ли какая-то логика в событиях? Как раз с таким вопросом мы обратились к главе Псковской митрополии епископу Тихону Шевкунову – автору сильнейшего документального фильма, актуального и в наше время, "Гибель Империи. Византийский урок". Лента вышла в 2008 году, но историей владыка Тихон глубоко и профессионально занимается до сих пор.

Как раз в эти дни приближается годовщина Февральской революции 1917 года, когда свергли Императора Николая Второго, на чем и закончилась Российская Империя, а уже осень власть "подобрал" Ленин. Отказавшись проводить исторические параллели и аналогии, владыка Тихон все же напомнил: "Революция – это не бином Ньютона. Все они, эти революции, развиваются более или менее по одинаковому сценарию. Мы можем спрогнозировать и их течение, и их последствия. Ничего нового. 23 февраля, 8 марта 1917 года, 8 марта по новому стилю, День работницы, нынешний Международный женский день. Начало революционных событий в Петрограде. И первые, кого выводят на улицы, – это женщины и дети. Вот что пишет Балк, петроградский градоначальник: густая толпа медленно двигалась по тротуарам, оживленно разговаривала, смеялась, прогулка, часам к двум стали слышны взволнованные голоса: хлеба, хлеба, и так продолжалось весь день всюду, причем лица оживленные, веселые и, по-видимому, довольные, остроумные, как им казалось, выдумкой протестов. Это, напомню, 1917 год, февраль. Хлеба в Петрограде тогда было довольно. Искусственно был создан дефицит хлеба. Но генерал Хабалов в несколько дней решил вопрос с дефицитом хлеба. Но погромы булочных, полных хлеба, зачастую уже начались. И затем – демонстрации, забастовки, призывы к свержению верховной власти, которая была объявлена темной силой, абсолютно не способной руководить. Хотя страна к тому времени уже выигрывала в Первой мировой войне. Готовились к весенне-летнему наступлению. И даже уже были сшита особая форма, так называемые богатырки, которые потом стали буденовками. Вот те самые буденовки , сшитые по эскизам Васнецова для парада победы в Берлине, в Вене и в Константинополе. Только с них потом содрали двуглавых орлов, а приклеили красные звезды. Россия к тому времени была четвертой экономикой в мире".

Предательство страны интеллигенцией, элитами промышленными, военными и политическими. Англофильство и управление процессом из английского посольства. Послом тогда был Джордж Бьюкенен.

"Мы виноваты сами во всем. Мы сами позволили собой руководить. И сами разрушили великую страну. Эти люди взяли власть, то те самые рукопожатные, честные, прекрасные, желанные всем обществом, на которых чуть ли не молились. Восторг после февральских событий был совершенно необычайный. Они в 5 месяцев обрушили страну, разрушили фронт, разрушили экономику. Оказалось, что управлять Россией не такая уж простая задача. Они ничего сделать не смогли", – отметил Шевкунов.

А дальше – все по обычной революционной логике: кровь, ожесточение, нищета... Надо понимать. Но сначала – восторг.

"Такого энтузиазма, искреннего ликования и восторга Россия давно не знала. Русская общественность просто потеряла голову от счастья. Смею думать, пишет великий князь Кирилл Владимирович, что с падением царского режима удастся, наконец, вдохнуть свободно в свободной России и мне. Великий князь пишет: впереди я вижу лишь сияющие звезды народного счастья. Один из известных поэтов писал тогда, тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне я вспомню: Россия, свобода, Керенский на белом коне. Да и даже духовенство, к сожалению, 200 лет Православная церковь пребывала в рабстве, теперь даруется ей свобода, Боже, какой простор. Но прошло совсем немного времени, и все они заговорили совсем по-другому. А вот давайте посмотрим, что пишет о том, что реально происходило в России, великий наш поэт Максимилиан Волошин.

Еще-еще, и все казалось мало.

Тогда раздался новый клич: долой войну племен,

И армии, и фронты.

Да здравствует гражданская война.

И армии, смяжав ряды, в восторге с врагами целовались.

А потом кидались на своих. Рубили, били, расстреливали, вешали, пытали, сдирали скальпы, резали ремни. Сквернили церкви, жгли дворцы. Взрывали пути, мосты, заводы, города. Уничтожали склады и запасы, ломали плуги, угоняли скот. Гноили хлеб, опустошали села. Питались человечиной. Детей засаливали в прок.

Это рассказывает свидетель того самого русского бунта, бессмысленного и беспощадного, о котором Александр Сергеевич Пушкин говорил: те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердечные, коим чужая головушка полушка, а и своя шейка копейка. А мы потом удивляемся. Все революции, особенно в России, происходят примерно одинаково и примерно одинаково заканчиваются. Иллюзий строить не надо", – уверен владыка Тихон.