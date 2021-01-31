Шпионский камень: позорный провал британской разведки

15 лет назад наш спецкор Аркадий Мамонтов испытал на себе всю ненависть и либеральную непримиримость тех из наших соотечественников, кто не верит ни в западный шпионаж против России, ни в его разоблачения. Знаменитый шпионский камень от англичан, найденный в Москве, стал поводом для бесконечных скептических шуток над автором репортажа. Когда же сами англичане признали свой прокол, то никто и не подумал перед Аркадием извиниться. А между тем история поучительна. Как про сам непростой камень, так и про столь знакомый всепобеждающий снобизм.

Сейчас многие забыли, какой это был громкий скандал. Невероятный, небывалый провал британской разведки в Москве. Его в Лондоне восприняли тогда настолько серьезно, что Foreign Office первое заявление сделал аж в 4:50 утра по местному времени: "Мы озабочены и удивлены данными подозрениями. Мы отрицаем все подозрения в неправомерной деятельности".

А несколько часов спустя на пресс-конференции британский премьер Тони Блэр был вынужден отвечать на неприятные вопросы журналистов: "Я об этом слышал только по телевизору, поэтому комментариев пока не будет".

Тогда с сюжетов из Москвы начинались все выпуски новостей в Британии. И все показывали этот сюжет Аркадия Мамонтова, с оперативными съемками российских спецслужб, где детально были зафиксированы действия английских шпионов. И в центре скандала был шпионский камень.

Это было одной из самых прорывных технологий на тот момент, с помощью которой британцы организовывали связь со своей агентурой на территории России. Британская разведка очень долго не признавала данный факт, то, что посольская резидентура таким образом работала с источниками здесь.

Та уникальная операция ФСБ длилась более полугода. В поле зрения контрразведки попали четверо сотрудников британского посольства: секретари-архивисты Кристофер Пир и Эндрю Флеминг, помощник официального представителя британской разведки в России Пол Кронтен и второй секретарь посольства Марк Доу.

Всех четверых в разное время видели в одном и том же столичном сквере, когда они проходили мимо секретного передающего устройства, замаскированного под обычный камень. Сначала чекисты решили, что это обычная тайниковая операция. Но потом стало ясно: это совсем новая технология.

В определенное время человек, завербованный британской разведкой в России, проходил мимо камня. В руках он держал обычный персональный компьютер-наладонник, который передавал информацию. Помните, до эпохи смартфонов были такие маленькие компьютеры? Позже мимо камня проходил британский разведчик и считывал информацию с помощью такого же карманного персонального компьютера. Передача велась не более 2 секунд.

Позднее, когда передатчик в камне забарахлил, его забрал второй секретарь посольства Великобритании в Москве Марк Доу. Второй передатчик забрали как раз сотрудники контрразведки. Для Марка Доу это была первая командировка, как для разведчика. И последняя.

"После провала в Москве он был переведен в подразделение, которое занимается нераспространением ядерного оружия Индии и Пакистана. Проработав где-то до 2009 года, получил назначение в кадровое подразделение, там отбыл год и уже после этого стал небольшим руководителем в Департаменте МИД Великобритании по нераспространению ядерного оружия, но уже в Иране. В 2013 году он ушел на пенсию, устроился в банк. Такой неординарный, в принципе, был молодой человек, увлекался хоровым пением. Более того, даже выступал на открытии Олимпиады в Лондоне, чем очень гордился", – рассказал оперативный сотрудник контрразведки ФСБ РФ.

Эта скандальная история с провалом разведчиков стала еще скандальнее, когда российские правозащитники, либеральные журналисты, профессиональные борцы с режимом устроили форменную историку и настоящую травлю журналиста Аркадия Мамонтова, автора репортажа о шпионском камне. Историю назвали провокацией ФСБ, а уж как "размазывали" журналиста стоит вспомнить отдельно.

"Тут самое поразительное не то, что это провокация, а провокация, шитая белыми нитками, провокация, показывающая, что подчиненные Патрушева не в состоянии не то что террористов ловить – они не в состоянии это сымитировать так, чтобы поверил кто-то, кроме Аркадия Мамонтова с его бессмертной телеэпопеей об "английском камне", – заявила журналиста Юлия Латынина.

"Мои претензии к ТВ в политическом смысле сводятся лишь вот к каким пунктам: создание политическими телевизионщиками откровенно лживых пропагандистских продуктов типа английских бегающих шпионских камней", – заявил журналист Олег Козырев.

"По мамонтовскому вранью мы устраивали акции, например, по "шпионским камням", о которых отписались все СМИ", – сказал политик Роман Доброхотов.

"Как правило, промывка мозгов идет в пользу президента, "Единой России" и правительства. Телевизионщик Мамонтов с его фильмом про "шпионский камень" стал символом путинской пропаганды", – отметил секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко.

"Тот ужас, в который превратился человек по имени Аркадий Мамонтов, та человеческая рухлядь, которую он сегодня собой представляет, лживый, презираемый всеми, отвратительный врун, которого мы видим время от времени на федеральных российских телеканалах, – разве это не последствия того, что произошло с НТВ?" – заявил журналист Сергей Пархоменко.

Это лишь самые приличные цитаты. Некоторые мы просто не можем привести, чтобы не лишиться лицензии. И травили Аркадия шесть лет. Пока на ВВС не вышел фильм "Путин, Россия и Запад", где бывший советник бывшего британского премьера Тони Блэра Джонатан Пауэлл взял да и признался: да, действительно, британские спецслужбы установили и использовали в Москве шпионское оборудование, закамуфлированное под камень, которое нашли российские контрразведчики. Он буквально сказал: нас поймали за руку.

"История со шпионскими камнями получилась неловкой. Нас поймали с поличным. Очевидно, российские спецслужбы заранее узнали об этом и поджидали политически выгодного момента", – рассказал Пауэлл.

Из всех тех, кто травил Аркадия Мамонтова, перед ним не извинился никто. Все сделали вид, что просто не заметили заявление британского чиновника.

А причина как слаженной травли, так и последующего молчания, по всей видимости, довольна проста. Марк Доу, тот, что таскал камень, в посольстве еще и курировал взаимодействие и финансирование некоторых российских неправительственных организаций. Вот подписанные им платежи. Московской Хельсинской группе – 23 000 фунтов, Фонду Евразии на развитие независимых газет – почти 6000. Он участвовал в выездных семинарах в регионах России.

Самое интересное, что тем же самым занимался и его сменщик на посту второго секретаря политического отдела и тоже сотрудник английской разведки Джеймс Форд.

"Конечно же, таких сотрудников, сменщиков Марка Доу мы стараемся держать в нашем поле зрения. Мы регулярно фиксируем контакты дипломатов, в том числе и сотрудников британской разведки, которые работают под дипломатическим прикрытием, с такими представителями российской оппозиции, как Владимир Милов, Кара-Мурза, Дмитрий Гудков, Максим Кац, Валерий Соловей и другими", – отметили в российской контрразведке.

Вот, например, одна из таких встреч. За столом беседуют Джеймс Форд и Владимир Ашурков – близкий соратник Навального и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией. Рассказывает, как они с Навальным готовят доклад о деятельности банка ВТБ, где банк обвиняется в коррупционной деятельности, а следовательно, угрожает финансовым рынкам Европы. И что они с Навальным встречались в Лондоне с представителями Бюро по борьбе с мошенничеством, где им передали бумаги, компрометирующие российских бизнесменов. И, наконец, вишенка на торте – Ашурков предлагает совершенно конкретный план действий, как наказать Россию и как сменить власть6 "Если Путин продолжит действовать в таком же ключе, то Россия все больше и больше будет становиться изгоем в международном бизнесе. В результате российские компании станут проигрывать на мировых рынках. Уже сегодня при знакомстве с российским бизнесменом иностранные партнеры начинают ассоциировать его с действующим режимом. Даже если у него лично, возможно, безупречная репутация. Конечно, это мешает ведению бизнеса. И таким образом, все больше людей начинает понимать, что нынешний режим мешает их экономическим интересам. В результате эти люди будут направлять больше денег, чтобы поддержать изменения. Необязательно в наш фонд. Есть много возможностей оказать такое содействие. Например, эти люди могут отправлять деньги в организации, которые занимаются подготовкой массовых протестных акции, или финансировать кампании независимых кандидатов. Это небольшие деньги. Если кто-нибудь будет тратить 10-20 миллионов, мы увидим совершенно иную картину. Это же небольшие деньги для людей, когда речь идет о миллиардах. Это то, что я пытаюсь донести до бизнес-сообщества".

Персональные санкции против российских бизнесменов, санкции против российских компаний – это то, что мы видим последние годы. Не то, чтобы без Ашуркова там не догадались бы. Но просто в целом одна эта беседа вполне ярко характеризует борцов с режимом.

Это, кстати, только одна из зафиксированных встреч. Джеймс Форд, по словам контрразведчиков, работал в Москве весьма и весьма активно: "В отношении Форда можно сказать, что этот британец попал в разведку не зря, очень талантливый молодой человек. После работы в России он получил назначение во Францию. Два года там отработав, активно изучал турецкий язык, после этого убыл в Анкару. До 2019-го он там отработал, позже получил назначение в представительство Великобритании при ЕС в Брюсселе. Кстати, не безынтересный момент. Как раз в Москве сложилась его судьба, он познакомился и впоследствии женился на сотруднице шведских спецслужб Гринберг Туве. Она тоже работала по российским гражданам и по оппозиции".

Конечно, сейчас уже западные спецслужбы в России работают совсем иначе. Сейчас и шпионскую информацию передают без личных контактов и электронных тайников. И сбор первичных данных в отношении тех, кем интересуются спецслужбы, идет через Интернет, и социальные сети. С их помощью спецслужбы получают личные данные, сведения о родственниках, недвижимости, месте работы. Отслеживают открытие банковских счетов, приобретение туристических путевок, авиабилетов.

"В последнее время мы фиксируем, что британцы активно начали – они всегда активно работали, но в настоящий момент это приобрело тотальные масштабы – работать по российским гражданам, которые приезжают к ним в Великобританию. В частности, при пересечении границы наши сограждане начали подвергаться продолжительными по времени и иногда даже провокационными по содержанию опросами. И причем это происходит вне зависимости от социального положения человека, который приехал, независимо от цели его визита", – подчеркнул оперативный сотрудник контрразведки ФСБ РФ.

Вообще противостояние английской и российской, ну, или советской разведки всегда было куда более ожесточенным, чем, например, противостояние КГБ и ЦРУ. В апреле 1956-го британский диверсант Лайонелл Кребб даже пытался взорвать флагманский крейсер "Орджоникидзе", на борту которого находился генсек Никита Хрущев, прибывший в Англию на коронацию королевы. Диверсанта уничтожили советские боевые пловцы. Англичане вербовали высокопоставленных офицеров нашей военной разведки. Пример тому – дело Пеньковского, старшего офицера ГРУ. А агенты КГБ СССР, тот же Ким Филби, возглавляли русские отделы МI6. Но вот такого позорного провала, как история с камнем, в истории британской разведки в России не было никогда. Через 15 лет это становится даже еще более очевидным.