Иркутяне почтили память генерала Белобородова

В Иркутске почтили память дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова. Акцию приурочили к 118-й годовщине рождения великого земляка.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню и открыли в парке "Патриот" посвященный Афанасию Белобородову барельеф, сообщает телеканал "Россия 24". После торжественной части офицеры и курсанты Восточно-Сибирского института МВД совершили памятный марш-бросок на лыжах от Иркутска до села Баклаши.

Афанасий Белобородов – один из тех полководцев Великой Отечественной войны, кто прошел с боями от Москвы до Германии. К началу войны он уже был полковником, а в 1945 году – дважды Героем Советского союза.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что героический путь военачальника помнят на его родине.