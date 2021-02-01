В Омской области открываются фудкорты в ТЦ

Оперативный штаб Омской области по противодействию распространения коронавируса объявил о ряде послаблений в режиме ограничений. С 1 февраля возобновили свою работу точки общественного питания, которые расположены в торговых центрах. Как напоминает ГТРК "Иртыш", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", фудкорты были закрыты с апреля. Летом общепит мог обслуживать клиентов только на вынос.

Также стало известно о снятии ряда других ограничений. С сегодняшнего дня разрешено проведение соревнований регионального и муниципального уровней. Зрителей на них, правда, пока не приглашают.

Кроме того, до 604 вырастет количество коек, оборудованных в трех ковид-госпиталях, которые теперь предназначены для обычных пациентов. Сейчас помещения дезинфицируются. Для больных с COVID-19 подготовлены более 3000 мест. Таким образом, будет обеспечено около 40% резерва коечного фонда.