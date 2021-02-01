Медведев рассказал, как проходит его общение с Путиным

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, как проходит его общение с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, во время пандемии коронавируса жизнь изменилась у всех, в том числе и у президента, и у Медведева, и у других его коллег. Большая часть контактов сейчас проходит или по видеоконференцсвязи, или по телефону". Периодически бывает и личное общение. "Это тоже очень важно", – сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Он подчеркнул, что пандемия ковида отразилась на всех, вне зависимости от должностей и званий, и "количество личного общения у всех стало меньше".