Капитана ФСБ нашли мертвым в частном доме в Подмосковье

В коттеджном поселке в Щелковском районе Подмосковья обнаружили тело капитана ФСБ с огнестрельным ранением. В обстоятельствах его гибели сейчас разбираются следователи.

Со слов приятеля 36-летнего погибшего, в ночь на 30 января они встретились в частном доме в коттеджном поселке "Заповедник", что в черте деревни Оболдино. Крепко выпив, друзья взялись палить из травматических пистолетов, передает ТАСС. В какой-то момент прогремел роковой выстрел, и капитан ФСБ замертво рухнул на землю.

Его приятель утверждает, что в этот момент отвернулся, а один из пистолетов был в руках у погибшего. Что произошло в ту ночь, сейчас устанавливают следователи.