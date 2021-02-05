Полицейского нашли мертвым в своем кабинете под Белгородом

Полицейский скончался на рабочем месте в окрестностях Белгорода от полученного огнестрельного ранения. Следователи предполагают, что страж порядка свел счеты с жизнью.

Трагедия, по данным телеграм-канала "Белгород №1", произошла около полудня 5 февраля в здании дома культуры в поселке Майский, где расположен опорный пункт. Очевидцы услышали звук выстрела, а когда зашли в кабинет, обнаружили майора Александра П. с огнестрельным ранением. К моменту прибытия врачей он был мертв. В региональном управлении СКР подтвердили факт гибели правоохранителя.

Со слов знакомых, Александр, который семь лет отработал в органах, в последнее время был замкнутым и неразговорчивым. У него остались жена и двое детей.