Новосибирский суд вынес приговор шпионившему за кофейнями полицейскому

В Новосибирске бывшего капитана полиции суд признал виновным по факту незаконного собирания и распространения сведений о частной жизни лиц с использованием служебного положения. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24",

Евгений Пушкарев собирал данные об оппонентах одного из новосибирских кафе, между которыми был корпоративный спор за торговый знак. Экс-полицейский передавал данные за денежное вознаграждение.

Мужчину приговорили к 1,5 годам условного срока с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, на срок три года. Приговор пока не вступил в силу.