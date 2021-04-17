Журналист и экс-кандидат в мэры Новосибирска оказались в СИЗО

Журналист Николай Сальников и экс-кандидат в мэры Новосибирска Сергей Проничев проведут под стражей ближайшие два месяца, такое решение принял суд, рассмотревший материалы уголовного дела.

По данным ТАСС, Сальников и бизнесмен Проничев подозреваются в мошенничестве в связи с публикацией фильма-расследования о местном спортклубе "Успех" и связанных с ним чиновниках городского и регионального уровня.

Ранее журналист разместил в Сети фильм, содержащий негативные сведения, которые якобы не соответствуют действительности. Вскоре он удалил ролик, сославшись на то, что это – не конечная версия расследования.

Оба фигуранта занимались общественной деятельностью и безуспешно пытались баллотироваться в законодательные органы различного уровня.