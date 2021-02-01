За обман сотен дольщиков: основатель казанской группы "Фон" проведет за решеткой около полугода

Основатель казанской группы компаний "Фон" Анатолий Ливада приговорён к 4 годам и 10 месяцам в исправительной колонии общего режима. Тем не менее под стражей мужчина проведёт менее полугода, сообщает ГТРК "Татарстан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, что Анатолия Ливаду и его экс-супругу Диану Ахметзянову обвиняли в мошенничестве со средствами дольщиков жилищных комплексов Казани "Симфония", "МЧС" и "Царицынский Бугор". Следствие считает, что причинённый ущерб оценивается в 2,6 млрд рублей. Однако в ходе следствия статья фигурантов была переквалифицирована на более тяжкую, а именно – "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

"В итоге руководителю группы компаний "Фон" назначено наказание в виде 4 лет и 10 месяцев колонии общего режима, а его экс-супруге 3 года условно с испытательным сроком 4 года", – рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан.

При этом суд зачёл Ливаде в срок его нахождение под стражей с 27 марта 2017 года по 11 апреля 2018 года. Суд учёл период со дня окончания провозглашения приговора и до дня вступления его в законную силу.

"Также Ливаде зачтено время нахождения под домашним арестом в период с 12 апреля 2018 года до дня окончания провозглашения приговора, из расчёта 1 день ареста равен 1 дню в колонии. Таким образом, под стражей Ливада будет находится менее полугода", – добавили в пресс-службе прокуратуры РТ.

После изучения судебного решения и протокола заседания прокуратура будет решать вопрос об аппелляционном обжаловании.

Крах стройфирмы "Фон" произошёл еще в 2013-2014 годах. После парализации работы компании недостроенные дома возводились за счёт бюджета республики. Разбирательства привели к многочисленным акциям протеста и пикетам дольщиков.