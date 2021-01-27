Виртуальные call-центры и реальный обман. В Уфе вынесли приговор телефонным мошенникам. Аферисты действовали по проверенной схеме: звонили, представлялись сотрудниками банков и рассказывали сказку о блокировке счета. Растерянные владельцы карт не сразу понимали, что попали в лапы преступников. Многие переводили им деньги.

На приговор в Демский районный суд Уфы фигуранты уголовного дела, остававшиеся под подпиской о невыезде, пришли с внушительным багажом. На условный срок вряд ли кто-то рассчитывал. Потерпевшие настаивали: на свободе преступники вновь могут взяться за старое. В руках этих людей обычный телефон становился опасным оружием. Прикрывшись именами вымышленных сотрудников банков, они обзванивали людей и похищали с их счетов сотни тысяч рублей.

Так же легко, как дверь жилища подозреваемых перед спецназом и оперативниками, для телефонных аферистов открывались виртуальные кошельки законопослушных жителей страны. "Ваш счет взломан, продиктуйте трехзначный код карты". Эти фразы, как выяснилось, долгое время звучали в стенах этой челябинской квартиры. Одна из потерпевших – жительница Уфы Александра Чиркова – вспоминает, как переживала потерю крупной суммы денег.

По данным следствия, люди, похитившие у женщины деньги, орудовали с помощью специальных компьютерных программ. Автоинформатор сообщал о блокировке карт, а мошенники требовали от растерянных клиентов коды доступа к счету. По похожей схеме мог действовать и этот человек. Его разоблачили оперативники МУРа. В начале месяца в МВД сообщали, как телефонные аферисты из Омска украли у 40-летней женщины 5 миллионов рублей.

"Проводятся мероприятия, направленные на выявление возможных соучастников, установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных. Полицейские предполагают, что они могут быть причастны к совершению более чем 10 аналогичных преступлений", – говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

А это Ставропольский край, конец 2020 года. Предполагаемые телефонные аферисты в нижнем и постельном белье трудились, что называется, на удаленке. Сначала звонили, потом читали чужие SMS с паролями от счетов и списывали деньги. Предварительный ущерб от их деятельности – 4 миллиона рублей.

Апрель 2020 года. По данным оперативников, мужчина с обширной татуировкой на левой руке – вероятный участник группировки, которая обманом проникла в личный кабинет онлайн-офиса пожилого мужчины и оставила пустой счет после визита.

В Челябинске, к слову задержали, и троих подозреваемых, которые обманули шестерых жителей Уфы. В Башкирии им вынесли вердикт. Андрей Горбунов проведет за решеткой чуть больше 2 лет. Его вероятные подельники – Илья Шортаев и Ярослав Плешков – на несколько месяцев меньше.

Суд отправил так называемых телефонных аферистов в колонию общего режима, где на них наверняка обратят особое внимание, чтобы абоненты, в руках которых телефон становится орудием преступления, на время исправления оставались недоступны.