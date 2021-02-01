Перестрелка в Кузбассе могла возникнуть из-за семейного конфликта

Перестрелка в Кемеровской области могла возникнуть из-за семейного конфликта. Таков предварительный вывод следствия, которое ведется по факту чрезвычайного происшествия в городе Белов.

Как передает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", трагедия произошла в минувшую субботу, 30 января. В городе звучали выстрелы. Выяснилось, что житель Белова после ссоры с подругой выстрелил в нее. Женщине удалось скрыться. С ранением в шею она была госпитализирована. Злоумышленник пытался уйти от преследования и был заблокирован полицейскими в своей машине. Поняв, что избежать задержания не удастся, он застрелился.

Известно, что в автомобиле были найдены самодельные патрон и гильза. Следственный комитет продолжает проверку всех обстоятельств ЧП.