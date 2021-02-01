01 февраля 2021 14:32

Злопамятный пенсионер обстрелял пожилую соседку. Видео

МВД по Республике Башкортостан

МВД по Республике Башкортостан
МВД РФ

МВД по Республике Башкортостан
МВД по Республике Башкортостан

Пожилой мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в пенсионерку – инцидент, произошедший в башкирском Белебее, запечатлела камера уличного видеонаблюдения.

Как выяснили полицейские, между 64-летним местным жителем и его пожилой соседкой тлел давний конфликт. Встретив женщину на улице, будущий фигурант уголовного дела по статье о хулиганстве не сдержался и обстрелял горожанку, попав ей в голову.

Потерпевшая не получила серьезных травм, но все же обратилась в правоохранительные органы, сотрудники которых сейчас и разбираются в обстоятельствах затянувшегося противостояния между пенсионерами.

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