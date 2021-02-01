Злопамятный пенсионер обстрелял пожилую соседку. Видео

Пожилой мужчина несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в пенсионерку – инцидент, произошедший в башкирском Белебее, запечатлела камера уличного видеонаблюдения.

Как выяснили полицейские, между 64-летним местным жителем и его пожилой соседкой тлел давний конфликт. Встретив женщину на улице, будущий фигурант уголовного дела по статье о хулиганстве не сдержался и обстрелял горожанку, попав ей в голову.

Потерпевшая не получила серьезных травм, но все же обратилась в правоохранительные органы, сотрудники которых сейчас и разбираются в обстоятельствах затянувшегося противостояния между пенсионерами.