"Локомотив" продаст Смолова после окончания сезона

Форвард московского футбольного "Локомотива" Федор Смолов, скорее всего, по окончании сезона покинет столичную команду. Инсайдеры сообщают, что клуб намерен продать нападающего в летнее трансферное окно. Игрок перешел в "Локо" из "Краснодара" в 2018 году.

Следует отметить, что Смолов, бывший лидером краснодарских "быков" по многим бомбардирским показателям, резко сдал в стане железнодорожников. И при бывшем тренер Юрии Семине, и при новом наставнике Марко Николиче, у нападающего не слишком много игрового времени и не самая лучшая статистика.

В этой связи, как информирует Sport24, руководство железнодорожного клуба рассматривает вариант с продажей нападающего в летнее окно. Напомним, что в прошлом сезоне Смолов играл в аренде в испанской "Сельте", но и команда Ла Лиги не стала выкупать его трансфер и он вернулся в "Локомотив".