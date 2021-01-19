"Локомотив" расстался с защитником Райковичем спустя полгода

Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о досрочном расторжении контракта с 31-летним сербским защитником Слободаном Райковичем. Стороны договорились об обоюдном прекращении сотрудничества.

"Желаем Слободану удачи и успехов в дальнейшей карьере", – написано на официальном сайте "железнодорожников".

Отметим, что расторжение контракта произошло через полгода после его фактического подписания. Райкович пополнил "Локо" в августе 2020 года. За время выступлений в столичном клубе он сыграл пять матчей чемпионата России. Результативными действиями он не отличался.