Умер создатель первого теста, выявляющего COVID по слюне

Скончался американский ученый Эндрю Брукс, создавший первый в стране тест на коронавирус. Об этом сообщили в Ратгерском университете (штат Нью-Джерси), где работал исследователь. Бруксу был 51 год.

Речь идет о тест-системе, которая определяет наличие коронавируса по слюне пациента. Эта разработка в мае 2020 года была одобрена американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)​​​. Месяц спустя было разрешено самостоятельно использовать тест в домашних условиях: так можно было охватить большую часть населения, чем при использовании обычного тестирования с забором мазков у пациентов.

"Исследователь Эндрю Брукс, который возглавлял работу по созданию первого теста на COVID-19 по слюне и сыграл значительную роль в борьбе с пандемией, неожиданно скончался 23 января", – сообщили в университете.

Как передает CNN, причиной смерти родные Брукса назвали сердечный приступ. Сестра ученого Джанет Грин назвала Брукса не только интеллектуалом, но и замечательным отцом и семьянином.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи назвал ученого одним из "невоспетых героев" страны. По его словам, работа Брукса "без сомнения спасала жизни".

В данный момент США лидирует по заболеваемости коронавирусом. По данным Worldmeters, за весь период пандемии там заразились около 26,8 миллиона человек, скончались более 452 тысяч человек.