Жертвой пожара в кузбасской столице чуть не стал ребенок

В Кемерове сегодня вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Мичурина. Об этом сообщает ГТРК "Кузбасс", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Спасатели оперативно эвакуировали жильцов. Во время тушения выяснилось, что в задымленной комнате находится пожилая женщина. По словам очевидцев, она практически ничего не видит, поэтому не смогла выбраться из горящей квартиры самостоятельно.

Также стало известно о том, что на пожаре пострадал маленький ребенок. Он отравился угарным газом, медики оказали ему необходимую помощь.