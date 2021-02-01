01 февраля 2021 14:00

Судимый дезертир обманывал пенсионеров, обещая избавить их родню от тюрьмы

МВД МЕДИА

МВД МЕДИА
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МВД МЕДИА
МВД МЕДИА

Предприимчивый злоумышленник, наживавшийся на пожилых людях, стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве, об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в МВД России.

Как установили полицейские, за два месяца преступник обманул четырех жительниц Санкт-Петербурга в возрасте от 64 до 86 лет.

По версии следствия, 35-летний ранее судимый за дезертирство мужчина звонил своим жертвам и представлялся сотрудником ГИБДД, после чего рассказывал, что родственник собеседника спровоцировал аварию с летальным исходом и тут же предлагал помочь избежать уголовной ответственности за смертельное ДТП.

Деньги мошенник забирал сам, приезжая к потерпевшим домой. В одном из эпизодов он отвез пожилую женщину в банк, где она обналичила требуемую сумму.

В итоге преступник попался настоящим сотрудникам правоохранительных органов и в сейчас находится под стражей.

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