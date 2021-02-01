Пушилин: в ДНР официально начата вакцинация "Спутником V"

На днях в Донецк поступила первая партия долгожданной российской вакцины от коронавируса "Спутник V". И уже с 1 февраля в республике официально началась вакцинация. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Мы долго ждали, нам нужна вакцина. Коллективный иммунитет – возможность справиться с COVID-19", – подчеркнул политик.

Он отметил, что списки первоочередников на вакцинацию давно сформированы – это медицинские сотрудники, преподаватели, работники социальной сферы. Также открылась интернет-запись на прививку для все желающих. Примечательно, добавил глава ДНР, что только за первый час было зарегистрировано 700 заявок.

При этом г-н Пушилин обратил внимание, что со стороны Украины в сторону Донецка по-прежнему летят снаряды, тогда как со стороны России республика продолжает получать гуманитарную и политическую помощь, а теперь еще и вакцину от пандемии.

В заключение в эфире программы "60 минут" глава ДНР рассказал, что планирует вакцинироваться "Спутником V" в числе первых, чтобы исключить со своей стороны риск распространения заболевания.