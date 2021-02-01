В Тюмени реставрируют единственную в регионе церковь-ротонду

В Тюмени продолжаются реставрационные работы единственной в регионе церкви, имеющей форму ротонды. В советские годы уникальный храм Всех Святых оставался действующим, и теперь прихожане очень ждут его открытия, передает ГТРК "Регион-Тюмень", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Восстановление старинной церкви началось около полутора лет назад. По словам специалистов, для Сибири стиль классицизм, в котором она возведена, редкость. Традиционно здесь строили барочные храмы с трапезной и колокольней, расположенной над папертью. В 19 веке рядом находилось кладбище, и церковь, имеющая форму ротонды, идеально подходила к этому месту.

Из кладбищенской часовни здание со временем превратилось в приходской храм. На одной из самых старых фотографий церкви начала 20 века можно увидеть, что вход был другим. Сейчас старый пристрой уже разобран, построен новый, хорошо вписывающийся в облик памятника. Также укреплен фундамент, восстановлена кирпичная кладка, обновлена система отопления, электропроводка. У главного входа сохранились старинные дверные петли. Работы по восстановлению Всехсвятской церкви продолжаются.