Неожиданные находки. В тюменской церкви обнаружены редкие иконы и росписи

Спасская церковь в Тюмени стала местом удивительной находки. Здесь обнаружена рукописная икона на бетоне "Покров Пресвятой Богородицы". Как передает ГТРК "Регион-Тюмень", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", изображение открылось перед реставраторами во время реставрации храма.

Основной этап реставрации должен завершиться до конца этого года. Сейчас почти все настенные росписи второй половины 19-го века уже открыты. Как рассказали специалисты, раньше в здании размещался архив. Не исключено, что его сотрудники специально законсервировали настенные росписи. Теперь все они будут восстановлены. Один из редких рисунков – Иисус в детстве, расположенный под куполом церкви.

Есть тайны и внутри стен. Уже обнаружены чугунные фонарные столбы, которые "спрятались" под кирпичной кладкой. Видимо, при строительстве северного придела они служили опорой для сводов. Впереди самый сложное: восстановить настенную живопись.