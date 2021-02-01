Умер поэт Виктор Коваль

Умер русский поэт, художник и актер кино Виктор Коваль. Ему было 73 года.

О смерти Коваля сообщил его коллега Лев Рубинштейн. На своей странице в Facebook поэт отметил, что "с сегодняшнего утра надо как-то привыкать жить без него".

Актерской деятельностью Коваль занимался в 1955-1961 годах. За это время он успел появиться в следующих кинолентах: "Дело Румянцева", "Васек Трубачев и его товарищи", "Храбрый заяц".

Коваль также рисовал иллюстрации для книг, журналов и газет.

После 1970 года Виктор Станиславович зарекомендовал себя как поэт. Впоследствии он вошел в знаменитую поэтическую группу "Альманах".

Коваль публиковался в ряде журналов, в числе которых Esquire, "Знамя", "Театральная жизнь".

Заведующая отделом поэзии в журнале "Знамя" Ольга Ермолаева на своей странице в Facebook написала, что Коваля только успели напечатать. "Прощай, чудесный, волшебный Витенька!", — отметила сотрудник издания.

Что стало причиной смерти поэта, не поясняется.