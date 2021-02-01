"Ахмат" пожаловался на своего футболиста в ФИФА

Футбольный клуб "Ахмат" подал жалобу в Международную федерацию футбола на сенегальского игрока Аблайе Мбенга за то, что тот самовольно покинул расположение клуба. Спортивный директор грозненцев Руслан Газзаев сообщил, что клуб обратился в палату по разрешению споров ФИФА.

"Мбенг самовольно покинул расположение клуба еще в августе. Мы неоднократно пытались связаться с ним, получить разъяснения, – цитирует Газзаева Спорт24.Ru. – Но после отъезда он больше не вернулся в клуб".

"Он расторг контракт в одностороннем порядке без обоснованной причины и нарушил условия трудового договора. Клуб подал претензию в палату по разрешению споров ФИФА и намерен добиваться применения к нему финансовых и спортивных санкций".

Мбенге перешел в "Ахмат" в 2015-м году. 28-летний сенегальский нападающий сыграл за грозненцев 106 матчей, отметившись 22 голами.