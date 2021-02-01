"Аталанта" приобрела у "Шахтера" украинского футболиста Коваленко

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" объявила о подписании контракта с полузащитником сборной Украины Виктором Коваленко. Ранее он выступал за донецкий "Шахтер".

Накануне 24-летний украинский футболист прошел медицинский осмотр в Бергамо, после чего договор между сторонами и был подписан. Срок действия соглашения неизвестен. Портал Transfermarkt сообщает, что сумма сделки составила 700 тысяч евро.

В текущем сезоне Коваленко принял участие в 11 матчах за "Шахтер", отметившись в них четырьмя голами.

Напомним, что за "Аталанту" уже выступают россиянин Алексей Миранчук и еще один украинец Руслан Малиновский.