В ФК "Тамбов" сообщили о девяти оставшихся футболистах

Главный тренер футбольного клуба "Тамбов" Сергей Первушин признался в том, что на данный момент в его распоряжении нет нужного для полного состава количества футболистов. Игроки покидают команду, испытывающую финансовые проблемы.

"Да, у нас осталось девять игроков, – цитирует Первушина Чемпионат.Com. – Но сейчас вообще не до того, чтобы считать футболистов. Продолжит ли существовать клуб или нет, будем ли мы доигрывать сезон – вот какой вопрос стоит. Думаем только об этом".

Подтвердил информацию о полузащитник клуба Антон Килин, заявивший: "Видимо, все идет к тому, что клуб снимется. Команда не провела ни одного полноценного сбора, народу нет. Осталось девять футболистов? Примерно так. Все ждут того, что скажут, ищут другие команды".

Напомним, что "Тамбов" перестал выплачивать зарплату своим футболистам из-за потери практически всех источников финансирования. Тамбовчане находятся на грани банкротства и рискуют досрочно завершить сезон в российской премьер-лиге.