Футбольный "Тамбов" на грани банкротства

Клуб российской футбольной премьер-лиги "Тамбов" потерял практически все источники финансирования и близок к банкротству. Из-за банальной нехватки денег команда может сняться с чемпионата страны в высшем дивизионе.

Проблемы начались сразу после старта чемпионата России, но до поры руководителям "Тамбова" удавалось находить средства для "затыкания дыр". В конце первого круга стало ясно, что "волки" могут оказаться на финансовой мели. И вот последние новости: "Тамбов" по-прежнему не нашел новых источников финансирования.

В течение января ситуация в клубе не изменилась, сообщает РИА Новости. Встречи первых лиц футбола, от Российского футбольного союза до премьер-лиги, с властями Тамбовской области не привели к сдвигу в разрешении проблем футбольной команды. Клуб близок к процедуре банкротства и снятия с розыгрыша первенства страны.