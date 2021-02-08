Дело о банкротстве "Тамбова" не получило развития

Ассоциация "Футбольный клуб "Тамбов" подала иск в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства ФК "Тамбов". Однако дело пока не получило развития.

Как сообщает ТАСС, размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536,8 миллионов рублей. Арбитражный суд вынес соответствующее определение. Однако дело пока указано без движения.

"Тамбов" занимает последнее место в премьер-лиге. Генеральный директор клуба Ольга Коновалова заявила, что "Тамбов" может сеяться с розыгрыша и прекратить существование. Но президент РПЛ Сергей Прядкин уверен, что тамбовчане доиграют сезон.