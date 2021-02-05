"Тамбов" подал иск о банкротстве

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила о подаче иска о банкротстве футбольного клуба. Если же договоренности с Российским футбольным союзом и Российской премьер-лигой о поступлении денежных средств будут выполнены, заявление отзовут.

"Да, я подавала заявление о банкротстве 1 февраля. Мы молчали об этом в силу ряда обстоятельств. Суд принял к рассмотрению заявление, но мы его еще не отзывали. Если денег не будет, то будем банкротиться", – цитирует Коновалову РИА Новости.

Ранее РФС и РПЛ пообещали тамбовскому клубу финансовую помощь.