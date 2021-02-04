Клубы премьер-лиги готовы помочь "Тамбову" доиграть сезон

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков после переизбрания на свой пост рассказал о ситуации с футбольным клубом "Тамбов". В частности, глава РФС сообщил возможный вариант доигровки тамбовчанами текущего сезона.

"Мы переговорили по "Тамбову", коллеги продолжают общаться по этому вопросу, – цитирует Дюкова Спорт24.Ru. – Выйдут и расскажут о своем решении. Лига и клуб постараются сделать все ради того, чтобы "Тамбов" смог доиграть сезон. Готовы помочь и другие клубы".

"Аренда не более двух футболистов из клубов РПЛ в "Тамбов"? Не готов обсуждать это. Насколько я понимаю, речь идет не только о помощи с бесплатной арендой. Речь идет и о других видах помощи".

Напомним, что "Тамбов" испытывает финансовые проблемы – клуб находится на грани банкротства. Из-за этого в клубе осталось девять действующих футболистов.