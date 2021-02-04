Прядкин: "Тамбов" будет жить и мы надеемся на сохранение клуба

Футбольному клубу "Тамбов" будет оказана финансовая помощь со стороны спонсоров российской премьер-лиги. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, который выразил надежду на то, что клуб сможет не только доиграть сезон, но и продолжит свое существование и дальше.

"Тамбов" будет жить. До конца ли сезона? Мы надеемся, что в Тамбовском регионе сохранится профессиональный футбольный клуб, – цитирует Прядкина Чемпионат.Com. – Что касается банкротства, то имеется новый сценарий, по которому мы сможем его избежать. Мы поговорили с губернатором, варианты есть".

"По инициативе ряда клубов в ближайшее время будет общее собрание РПЛ, на котором будет рассмотрен выход из ситуации. Мы постараемся сделать так, чтобы "Тамбов" не снялся", – цитирует Прядкина уже РИА Новости.

"Откуда деньги? По предварительным договоренностям "Тамбов" должен будет получить порядка 51 миллиона рублей от спонсоров лиги. Рассматривается вариант с арендой ряда игроков. Это также будет обсуждаться и на общем собрании. С нашими деньгами у "Тамбова" 120 миллионов. Это маловато поэтому надо искать дополнительные средства. Есть также и специальная дорожная карта. За счет нее сумма будет увеличена".

Также стало известно, что домашние матчи команда продолжить проводить в Саранске.