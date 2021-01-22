В "Тамбове" открестились от банкротства и снятия с чемпионата России

Футбольный клуб "Тамбов" не собирается сниматься с розыгрыша нынешнего сезона российской премьер-лиги. Об этом сообщил спортивный директор тамбовских "волков" Павел Худяков.

"Ситуация в клубе нестабильная. Может произойти все, что угодно, но пока никто не снимается, – цитирует Худякова портал Чемпионат.Com. – В субботу у команды завершается первый тренировочный сбор".

Накануне в СМИ было распространено письмо генерального директора клуба Ольги Коноваловой на имя начальника управления по физкультуре и спорту Тамбовской области Михаила Белоусова с сообщением о том, что клуб теряет профессиональный статус и завершает свои выступления в премьер-лиге.

Напомним, что в начале декабря появилась информация, что зимой "Тамбов" может отказаться от участия в чемпионате России. В клубе ссылаются на финансовые проблемы.