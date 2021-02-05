"Тамбов" может усилиться игроками "Спартака" и ЦСКА

До конца сезона-2020/21 футбольный клуб "Тамбов", испытывающий серьезные финансовые трудности, может усилиться игроками "Спартака" и ЦСКА. Также помочь команде собираются "Ростов" и казанский "Рубин". Речь идет исключительно об аренде.

Об этом стало известно ТАСС. Источник в клубе сообщил, что "Тамбов" рассмотрит предложения по игрокам. Многое будет зависеть от позиции, на которой выступает тот или иной футболист.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что "Тамбову" окажут финансовую помощь, чтобы сохранить клуб как минимум до конца сезона. Команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.