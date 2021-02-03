Футбольные банкроты: одним "Тамбовом" не обойдется?

Вопрос о сокращении российской футбольной премьер-лиги актуален как никогда. Вслед за "Тамбовом", испытывающим серьезные финансовые сложности, в список потенциальных банкротов могут попасть еще два клуба уже грядущим летом.

Об этом сообщил журналистам член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин. Чиновник выступил с заявлением по состоянию дел в "Тамбове" и попутно отметил, что история "волков" может повториться и с некоторыми другими клубами премьер-лиги и не далее, как летом, перед началом сезона-2021-2022.

"Еще в некоторых регионах губернаторы вполне могут отказаться от клубов (а предпосылки к этому есть), – цитирует Созина портал Чемпионат.Com. – Я думаю, что еще как минимум две команды могут не заявиться на следующий сезон высшего дивизиона".

При этом, правда, функционер РФС не стал называть команды, способные пополнить список банкротов, чтобы, как он выразился, не злить их болельщиков, и признал: "По факту у нас есть всего 12 клубов уровня премьер-лиги, и то, что случилось с "Тамбовом" –тому подтверждение".

Стоит напомнить, что только в последние годы высший дивизион покинули не по вполне спортивным мотивам три команды – пермский "Амкар", дагестанский "Анжи" и "Тосно" из Ленинградской области. Ранее свою недееспособность выказали волгоградский "Ротор", который, впрочем, возродился, и "Алания" из Владикавказа.

Футбол в провинции очень зависим от бюджетных средств и если они кончаются, то спасти самый самобытный клуб весьма сложно. Но можно также вспомнить, что проблемы с финансами погубили и ФК "Москва", и заставили сыграть на понижение класса столичное "Торпедо", и еще прошлым летом угрожали подмосковным "Химкам". Так что вопрос о банкротстве того или иного клуба в России всегда открыт.