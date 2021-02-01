"Автомобилист" прервал неудачную серию в матче против "Барыса"

Хоккейный клуб "Автомобилист" прервал серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, на выезде обыграв "Барыс". Встреча проходила в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

"Автомобилист" еще до 14-й минуты матча забросил две подряд шайбы. Их авторами стали Никита Трямкин и Георгий Белоусов. Однако игроки "Барыса" отыгрались усилиями Якоба Лильи и Фила Вароне. Точку в матче поставил Дмитрий Жукенов из "Автомобилиста".

Благодаря выездному успеху уральцы прервали неудачную серию, которая насчитывала четыре подряд поражения.