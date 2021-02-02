Павлюченкова обыграла Севастову на австралийском турнире

Россиянка Анастасия Павлюченкова в рамках второго круга турнира Женской теннисной ассоциации, проходящего в Мельбурне, встречалась с представительницей Латвии Анастасией Севастовой. Соперницы провели на корте один час. Павлюченкова добилась победы в двух сетах со счетом 6:0, 6:3.

29-летняя российская теннисистка, посеянная на турнире под 11-м номером, в третьем раунде сыграет с победительницей матча между бельгийкой Алисон ван Эйтванк и испанкой Гарбинье Мугурусой.

Также в третий круг соревнований пробилась соотечественница Павлюченковой Вера Звонарева, взявшая верх над американкой Кэролайн Доулхайд в двух партиях со счетом 6:2, 6:4.