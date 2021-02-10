Кудерметова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии

В Мельбурне завершилась встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между россиянками Вероникой Кудерметовой и Варварой Грачевой. Матч продолжался более двух часов. Победу в нем одержала Кудерметова в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 6:2.

В следующем круге 23-летняя россиянка встретится с победителем матча Айла Томлянович (Австралия) – Симона Халеп (Румыния).

Ранее в третий раунд Australian Open вышла еще одна представительница России Анастасия Потапова, обыгравшая Тимею Бабош из Венгрии в двух партиях – 6:2, 6:4.